«ميديكلينيك» يجري 80 ألف عملية جراحية في العقد الماضي

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

احتفل ميديكلينيك مستشفى شارع المطار في أبوظبي، وهو جزء من مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط، بمرور عشر سنوات على إنشائه في أكتوبر 2008، حيث يحيي المستشفى هذه الذكرى بمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات احتفاءً بإنجازاته المثمرة خلال العقد الماضي.

وبهذه المناسبة قال جو هازل، مدير ميديكلينيك مستشفى شارع المطار، إنه خلال السنوات العشر الماضية قدمنا الرعاية الصحية لـ 4 ملايين زيارة للمرضى الخارجيين، وأجرينا 80 ألف عملية جراحيةً، واستقبلنا 17.500 من المواليد في ميديكلينيك مستشفى شارع المطار، وهو ما يعكس دعمنا المستمر والرائد لسكان مدينة أبوظبي.

احتفال

بالإضافة إلى احتفال المستشفى بالذكرى العاشرة، فإنه يخضع أيضاً لتطوير كبير في جميع مرافقه وتوسعة هائلة يجري تنفيذها، ومن المتوقع أن تكتمل مع نهاية عام 2019. ويهدف هذا التطوير إلى تعزيز إمكانيات توفير الرعاية الصحية والخدمات والمساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي بما يتماشى مع مهمة دائرة الصحة أبوظبي للارتقاء بالمنشآت الصحية لتتبنى الجودة والتميز في خدماتها.

وتسعى التوسعة الجديدة، التي يبلغ حجمها ضعفين ونصف الضعف من حجم المرافق الحالية، إلى تعزيز جميع تخصصاتنا وتقديم برامج رعاية صحية محسنة، كما ستضيف المزيد من التخصصات الفرعية، والأسرّة الإضافية، ومركزاً شاملاً للسرطان.

وقد افتتحنا مؤخراً مركزاً شاملاً للسرطان في ميديكلينيك مستشفى المدينة بدبي، وعلى غراره سيتم بناء مركز السرطان الشامل في ميديكلينيك مستشفى شارع المطار بالتعاون مع منصة ميديكلينيك الشرق الأوسط في سويسرا، مستشفيات هيرسلاندن، من خلاله سنحقق استفادة المرضى من تبادل المعرفة والخبرة بين خبراء الأورام في أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى البرامج والتكنولوجيا العلاجية المتخصصة في هذا المجال. وسيقدم المركز الجديد خدمات العلاج الإشعاعي والطب النووي وخدمات العلاج الكيميائي.