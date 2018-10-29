إنترنت مجاني في محطة الجبيل للحافلات بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن توفير خدمة الإنترنت المجاني «واي فاي» في محطة الجبيل للحافلات، فضلاً عن توفير الخدمة في 50 حافلة للنقل بين المدن، حسبما صرح محمد عبدالله البريمي مدير إدارة الخدمات الفنية، ومدير إدارة تقنية المعلومات بالإنابة.

وقال البريمي: تتيح الخدمة لمستخدمي المواصلات العامة ومرتادي محطة الجبيل الاستمتاع والاستفادة بخدمة الإنترنت المجاني وتصفح المواقع المختلفة، وتأتي هذه البادرة سعياً من الهيئة لدعم منظومة النقل الجماعي، ولتوفير مزيد من صور الحياة الميسرة للجمهور من مواطنين ووافدين وزوار، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية وإلكترونية تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الساعية للتحول الرقمي الشامل، ومواكبة لرؤية الإمارات 2021.