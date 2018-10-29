«الإمارات لمتلازمة داون» تشارك كليات التقنية العليا في حملة العمل التطوعي

المصدر: دبي- البيان

شاركت جمعية الإمارات لمتلازمة داون، كلية دبي للطلاب التابعة لكليات التقنية العليا بدبي في حملة العمل التطوعي والمعرض المصاحب له، بحضور الكادر التدريسي والطلبة والموظفين وعدد من الشركات والمؤسسات.

جاءت مشاركة الجمعية ضمن حملة «معاً لتحرير القدرات الكامنة» خلال أكتوبر شهر التوعية بمتلازمة داون، والذي ضم العديد من الفعاليات والأنشطة التي استهدفت ذوي متلازمة داون وأسرهم بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

وقد قام ممثلو الجمعية من الاختصاصيين بتقديم عرض فيلم تعريفي عن الجمعية والخدمات، التي تقدمها لذوي متلازمة داون وأسرهم وعرض أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية على مدار السنوات السابقة، والتي تشمل الورش والدورات التدريبية والتوعية المجتمعية.