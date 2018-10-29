«كيف تكون متطوعاً متميزاً» دورة في «الإمارات للتنمية» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة دورة «كيف تكون متطوعاً متميزاً؟»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للشباب، في مقر الجمعية بمنطقة الظيت، والتي استمرت لمدة يومين، انطلاقاً من اهتمام الجمعية بتبني تطلعات الشباب وأمنياتهم وأفكارهم في مجال التطوع.

وأوضح خلف سالم بن عنبر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات، أن الدورة هدفت إلى رفع جاهزية المتطوعين وإرساء ثقافة العمل التطوعي، وترسيخ قيم المواطنة وثقافة التطوع في المجتمع الإماراتي، وتحقيق التكافل والتكامل بين الموارد الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز روح المشاركة واستثمار طاقات أفراد المجتمع في التنمية.

وأشار إلى أن اهتمام الجمعية بثقافة التطوع يتماشى مع استراتيجية الجمعية الرامية لمد مظلة العمل التطوعي.