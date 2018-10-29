«تدوير» تجري حملات للحفاظ على الصحة العامة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، نتائج خدمات مكافحة الذباب وآفات الصحة العامة، والتي استمرت خلال الفترة من شهر يناير حتى سبتمبر 2018، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الصحة العامة في إمارة أبوظبي.

وكشفت «تدوير» عن نتائج عمليات المسح والمكافحة، والتي أسفرت عن استكشاف نحو 306,464 بؤرة لتكاثر الذباب في إمارة أبوظبي، متوزعة على 70812 بؤرة في المزارع والعزب بنسبة إصابة وصلت إلى 1.2 بالمئة، و235652 بؤرة في المناطق العامة بنسبة إصابة بلغت حوالي 0.6 بالمئة، فيما تلقت الإدارة 524 طلب خدمة لمكافحة الذباب من مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وقال المهندس محمد المرزوقي مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة: «نحرص على الدوام في تدوير على تنفيذ خدماتنا وفق خطط متبعة في مكافحة آفات الصحة العامة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال مصحوبة بسلسلة من الورش التفاعلية والتوعوية؛ لتعزيز الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع حول مخاطر الأوبئة الناتجة عن انتشار الذباب، وتثقيفهم بسبل الوقاية منه لمنع تكاثره وانتشاره؛ الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المستوى الصحي لأفراد المجتمع، وصولاً إلى توفير بيئة صحية آمنة وخالية من الأمراض».

وتضمنت الحملات جملة من الإجراءات الوقائية لمكافحة الذباب في جميع مناطق إمارة أبوظبي عبر خطط عمل دورية لعمليات المسح والرصد لمناطق مكافحة الذباب، حيث عملت إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة على توفير 104 مركبات.