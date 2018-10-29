مختبر لفحص الجهاز التنفسي واضطرابات النوم وعلاج 5000 مريض سنوياً

المصدر: العين ـ داوود محمد

انطلقت صباح أمس في مستشفى العين فعاليات أسبوع التوعية بالرعاية التنفسية حيث تتضمن الفعاليات حملات توعوية وتثقيفية واسعة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع والتركيز على الخبرة الواسعة التي يمتلكها أطباء وفنيو الجهاز التنفسي ويستخدمونها لضمان صحة أفضل للمرضى ويعالج أكثر من 5000 مريض سنوياً وفق أحدث المعايير العالمية وتطوير مختبر الجهاز التنفسي ومختبر اضطرابات النوم.

وأكد حميد عمهي المنصوري المدير التنفيذي لمستشفى العين، أن تبني مستشفى العين اليوم لهذه الفعالية يأتي من منطلق أهمية دور التوعية والوقاية في تعزيز صحة المريض وحث المرضى وأفراد المجتمع على الاستفادة من برامج التثقيف وتحسين الصحة العامة وذلك من خلال التواصل الفاعل مع كل من الكادر الطبي وأفراد المجتمع.

وأضاف الدكتور غانم الحساني نائب المدير الطبي إن قسم أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى العين خلال الفترة المقبلة يخطط لإطلاق سلسلة من الأنشطة والفعاليات ضمن حملة توعية حول سبل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، وكيفية التعرف إليها وعلاجها والوقوف على الإمكانات التشخيصية والعلاجية المتطورة المتوافرة في المستشفى.

في إطار السعي ليصبح منظومة طبية متكاملة في الخدمات العلاجية والرعاية الصحية التي يقدمها لأكثر من ربع مليون مريض وليصبح بذلك صرحاً طبياً متميزاً في الخدمات كاملاً في الإمكانات التي سوف سيقدمها لمجتمع مدينة العين والمناطق المحيطة بها وفق أحدث المعاير العالمية المتعارف عليها في هذا المجال من حيث العناية الصحية الفائقة والخدمات الطبية المتطورة.

وأشار الدكتور صابر مشعل استشاري ورئيس قسم الجهاز التنفسي، إلى أن قسم الجهاز التنفسي يقدم العديد من الخدمات مثل علاج كافة المشكلات الصدرية والربو والحساسية.

وانسداد التنفس أثناء النوم والتهاب القصبات المزمن وتمدد القصبات الهوائية وتليف الرئة والتهاب واستسقاء الغشاء البلوري وتنظير القصبات الهوائية وأخذ عينات للتشخيص والتهابات الشعب الهوائية والالتهابات الحادة في الرئتين.

وأضاف إنه يوجد مختبر متطور لفحص الجهاز التنفسي يساهم في علاج حالات الربو وحساسية الجهاز التنفسي، والمرضى الذين يعانون من أمراض مشتركة بين الرئة والقلب، ويوفر خدمات فحص المصابين بحساسية الجهاز التنفسي عن طريق عينة الدم أو الجلد.