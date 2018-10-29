بلدية عجمان تدشن برنامجاً لرسم الخطط لمستقبل الإمارة

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان برنامج (The Future Series) لرسم الخطوط العريضة لمستقبل إمارة عجمان، بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة رئيس لجنة التخطيط الحضري والبنية التحتية والبيئية وأعضاء اللجنة وفرق العمل المشاركة.

وقال عبد الرحمن النعيمي إن دائرة البلدية تسعى لدعم كافة البرامج المؤثرة التي تلقي بظلالها الإيجابية على كافة نواحي الحياة بتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، مبيناً أن مركز عجمان x التابع للدائرة اقترح المشروع بهدف تحقيق مستقبل إمارة عجمان انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071 والساعية لجعل الدولة من أفضل دول العالم في كافة المجالات.

وأشار إلى أن وتيرة الحياة متسارعة والمتغيرات والأحداث لا تتوقف مما يستوجب التعرف على التحديات قبل أن تكون والعمل على إيجاد الحلول الواقعية التي تعمل على تحسين جودة الحياة، لافتا إلى أن التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لم تعد اليوم مجرد شعارات ترفعها الدوائر والمؤسسات بل منهج حياة نطبقه في كافة جوانب العمل كل حسب تخصصه ومجاله.

وذكر أن الدائرة تحرص على جمع المسؤولين مع كبرى الشركات المختصة في المجال التقني.

من جانبها قالت نورة حميد النعيمي مديرة مركز عجمان x إن البرنامج يعد سلسلة متكاملة لتحقيق المستقبل من خلال تنوع المحتوى الذي يطرحه البرنامج في كل مرحلة من مراحله، مبينةً أننا ارتأينا مواكبة القضايا الهامة والمتداولة في الدولة ومن ضمنها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ووضعنا خطة متكاملة للبرنامج.