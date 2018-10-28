«الإسعاف الوطني» يرفع درجة الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية

المصدر: أبوظبي .البيان

رفع الإسعاف الوطني درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية والأمطار التي تشهدها عدداً من المناطق بالدولة، مؤكداً جاهزية طواقم الإسعاف وغرفة العمليات للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة في المناطق الشمالية، والتنسيق مع جميع الجهات المختصة والشركاء في قطاع الطوارئ والأزمات في وزارة الداخلية، وتكثيف تمركز سيارات الإسعاف في المناطق والطرق الحيوية وفقاً للإحصائيات المكانية السابقة للإسعاف الوطني والبيانات المقدمة من الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن تعزيز فاعلية الاستجابة وتحقيق سلامة الجمهور في المناطق الشمالية.

وناشد أحمد صالح الهاجري المدير التنفيذي للإسعاف الوطني الجمهور ومرتادي الطريق على اتباع كافة إرشادات الوقاية والسلامة خلال الحالة الجوية التي تشهدها العديد من المناطق في الدولة مطالبا بتوخي الحذر والقيادة بأمان، وتخفيض سرعة القيادة وترك مسافة كافية بين السيارات أثناء القيادة، كما طالب الجمهور بتجنب الوقوف في أماكن جريان الأودية والسيول والمناطق المنخفضة.

ويقدم الإسعاف الوطني خدماته الإسعافية على مدار الساعة في المناطق الشمالية الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من سيارات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى. كما يتيح لسكان المناطق الشمالية طلب الخدمات الإسعافية في حالات الطوارئ عبر رقم 998 وتطبيق الإسعاف الوطني NA998 للهواتف الذكية المتوفر بشكل مجاني عبر مختلف متاجر تطبيقات الأجهزة الذكية، ويُمكّن مستخدميه من طلب الخدمة الإسعافية بخطوة واحدة بسيطة والتحديد الدقيق للموقع الجغرافي.