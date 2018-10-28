توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غدا، غائما جزئياً إلى غائم بوجه عام، فيما تتكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة.

وقال، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة مع السحب، فيما تكون حركة الرياح شمالية غربية / 25 - 35 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة أحياناً خاصة على البحر مع السحب.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:17 والثاني عند الساعة 05:06 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 08:49 والثاني عند الساعة 22:24.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج يضطرب أحيانا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:52 والثاني عند الساعة 01:36، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:37 والثاني عند الساعة 07:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 27 75 25

دبي 34 28 75 25

الشارقة 33 26 80 25

عجمان 33 28 75 30

أم القيوين 33 25 85 35

رأس الخيمة 32 26 85 50

الفجيرة 31 28 75 50

العين 33 25 75 25

ليوا 33 24 85 20

الرويس 32 27 80 25

السلع 31 27 85 30

دلما 31 29 75 55

طنب الكبرى 30 27 80 45

طنب الصغرى 30 27 80 45

أبو موسى 31 28 80 45