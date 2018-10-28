"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 252 مواطنا من مستحقي الدعم السكني

المصدر: وام

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 252 مواطنا من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 190 مليون درهم ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة من 800 قرار دعم سكني تم الإعلان عنها مطلع الشهر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للإسكان.

تأتي القرارات تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج اليوم ما بين 226 قرضا و26 منحة سكنية وتنوع ما بين 177 من فئة بناء جديد و22 من فئة استكمال مسكن و50 من فئة شراء مسكن وقرارين من فئة إضافة على مسكن وقرار واحد من فئة مسكن حكومي.

واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج إذ تضمنت 177 اسما من مستحقي فئة بناء جديد حيث تعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية إختيار المقاول والإستشاري.

وأعلن البرنامج اعتماد أسماء 22 من مستحقي فئة استكمال مسكن حيث تعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتها والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظرا لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية فضلا عن أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

وتضمنت الدفعة قرارين من فئة إضافة على مسكن حيث يتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها حيث يقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.

كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 50 من مستحقي فئة شراء مسكن والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي تخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية ما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.