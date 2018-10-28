محمد بن راشد: مؤسساتنا الخيرية تتعاون مع «الأغذية العالمي» لتنفيذ مهامه الإنسانية

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والوفد المرافق.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالدور الإنساني الذي يضطلع به البرنامج، مؤكداً تعاون المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية في الدولة مع البرنامج وتقديم المساعدات والدعم اللوجستي له، لتمكينه من تنفيذ مهامه وأداء رسالته الإنسانية دون معوقات، خاصة تأمين الغذاء للأطفال والمسنين والمرضى أينما كانوا.

وبحث سموه والمسؤول الأممي - بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي - مهام ودور برنامج الأغذية العالمي في تأمين وإيصال الغذاء إلى ملايين الناس في مخيمات اللاجئين والشتات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط ومناطق النزاعات في العالم.

إشادة

وأشاد ديفيد بيزلي - الذي يقوم بجولة في عدد من دول المنطقة - بإسهامات دولة الإمارات ودعمها المادي واللوجستي لبرامج وجهود برنامج الأغذية العالمي، إذ أشار في هذا السياق إلى أن دولة الإمارات تعتبر من أكبر وأكرم مموّلي البرنامج، ما يساعد على تقديم وتوفير الغذاء إلى أكثر من 90 مليون شخص، خاصة الأطفال الذين هم بحاجة إلى المواد الغذائية بصورة ملحة، خاصة في اليمن ومخيمات النازحين السوريين وغيرهم من المعوزين في المناطق المنكوبة وغير المستقرة أمنياً واجتماعياً.

وشرح المسؤول الأممي لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أهم المبادرات الذكية التي أطلقها البرنامج، خاصة ما يتصل بالهوية الإلكترونية التي تتيح لكل لاجئ أو نازح أو مشرّد الحصول على حصته الغذائية دون إثبات هويته الشخصية، مشيراً إلى مساعدة دولة الإمارات في هذا الابتكار بالتعاون مع البرنامج.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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