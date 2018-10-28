«الداخلية» تبحث تعزيز التعاون في المجالات الشرطية مع السنغال

المصدر: أبوظبي - وام

بحث وفد من وزارة الداخلية برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة خلال زيارة قام بها إلى جمهورية السنغال، سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات الشرطية.

والتقى الوفد مع علي أنغوي أنجايو وزير الداخلية السنغالي، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في المجالات الشرطية. وضم وفد وزارة الداخلية في عضويته كلاً من العميد عبدالواحد أحمد الحمادي مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، والرائد دكتور سعيد سالم الشامسي رئيس قسم السياسات بالإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة.