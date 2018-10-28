ضاحي خلفان يدعو إلى توحيد جهود قيادات الشرطة لدعم برامج الوقاية من المخدرات

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، أهمية دور برامج الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها، لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، ودعا إلى توحيد جهود قيادات الشرطة على مستوى الدولة لدعم هذه البرامج، وإبراز وحصر ما تم إنجازه، والاستفادة منها قدر الإمكان.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع المجلس الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، والعميد عيد محمد ثاني، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والعميد عبدالرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والدكتور حمد عبد الله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل رئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي، والعقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، وأحمد عبد الله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالجمارك الاتحادية وعدد من مديري مكافحة المخدرات بالدولة، وعدد من المسؤولين.

وفي بداية الاجتماع، رحب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بأعضاء مجلس الشباب بوزارة الداخلية، والذين تم ضمهم إلى مجلس مكافحة المخدرات بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

واطلع المجلس على تقرير عرضه العميد عبدالرحمن العويس حول إنجازات وتحديات مجلس مكافحة المخدرات خلال 2016 و2017.

واستعرض المجلس التحديات الراهنة التي يجري التعامل معها، واطلع على نتائج المؤشرات المسقطة على الشركاء الاستراتيجيين في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

وعرض الدكتور حمد عبد الله الغافري، دراسة الخارطة العلاجية لمرض الإدمان والاضطرابات المصاحبة في الوقت الراهن، وتقييم البرامج العلاجية المقدمة، وذلك بمنهجية استبيان منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتحليل المخرجات.

كما عرض العميد عيد محمد ثاني، دراسة حول مهارات وأسلوب التحقيقات في جرائم المخدرات لكشف جميع الجوانب المحيطة بالجريمة بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة، وكشف جميع المتورطين بها.