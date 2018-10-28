شرطة دبي توقع مذكرة تعاون مع الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، والكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية مذكرة تعاون بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين والعمل على دعم وتمكين دور المرأة في المجتمع.

وقع الاتفاقية من طرف شرطة دبي العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ومن طرف الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية الدكتور عبد الله عباس، العضو المنتدب لمجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وذلك في مبنى الإدارة العامة لحقوق الإنسان بحضور العميد الدكتور عارف محمد عبد الله، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والعقيد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر.

وأكد المر أن شرطة دبي تعمل وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في إسعاد الموظفين ورفع مستوى رضاهم. من جهته، أعرب الدكتور عبد الله عباس عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع شرطة دبي.