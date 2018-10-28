تطبيق فحص الساحة الذكي لاختبارات القيادة في دبي نهاية العام الجاري

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نهاية العام الجاري للانتهاء من تطبيق فحص الساحة الذكي في كافة مراكز تعليم قيادة المركبات، والذي يعمل على جمع نقاط الطالب وتحديد نجاحه ورسوبه في الفحص بطريقة مؤتمتة، ما يقلل هامش الأخطاء البشرية في عملية التقييم، كما أكدت الهيئة أن إدارة ترخيص السائقين تعمل على تحويل 3 خدمات إلى ذكية تتعلق بحجز مواعيد الاختبار وإصدار وتجديد تصاريح تعليم القيادة وخدمة التقدم للحصول على رخصة قيادة جديدة وسيتم إطلاقها قريباً.

وقال عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة إنه تم الانتهاء من تطبيق فحص الساحة الذكي لدى 4 معاهد تعليم للقيادة وجار تجهيز المراكز الثلاثة المتبقية قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن استبدال فحص الساحة العادي بالذكي يعني تجهيز المركبات بكاميرات استشعار لجمع النقاط عن طريق النتائج التي يتم رصدها عبر هذه التقنيات.

وأوضح أن تطبيق فحص الساحة الذكي يضمن شفافية عملية الفحص وتخفيض هامش الأخطاء البشرية من خلال استخدام نظام ذكي ومن دون تدخل الفاحص، وزيادة كفاءة عمليات الفحص من خلال التشغيل الآلي وتحسين عوامل الأمان باستخدام تقنيات تسمح بتجنب أضرار الحوادث وتحويل الكفاءات والكوادر للعمل ضمن بيئة ذكية، إضافة إلى أن سيسمح بسرعة تدوير إجراءات فحص الساحة، وهذا يمكّن عدداً أكبر من الممتحنين من الخضوع للاختبار وذلك يزيد من القدرة الاستيعابية لإجراء الاختبارات.

مخالفات

وأشار آل علي إلى أن النظام سيحد من المخالفات التي ترتكبها معاهد التعليم والتي تجاوز عددها من بداية العام وحتى نهاية أغسطس حوالي 780 مخالفة تكررت أغلبها بسبب عدم توفير السجلات أو تدوين البيانات المطلوبة والالتزام بالمسارات وخطوط السير من قبل سيارات التعليم وعدم إبرام عقد رسمي مع المتدربين واستخدام الهاتف أثناء التدريب من قبل المدرب، وكذلك عدم التزام المتدرب التعليمات الصادرة عن المدرب.