«تطبيق الداخلية الذكي» أفضل مشروع تقني عربي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت لجنة جائزة «الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية» حصول وزارة الداخلية على المركز الأول لأفضل مشروع تقــني على مستوى الوطن العربي وذلك عن تطبيق الوزارة الذكي (MOI Application)، جاء ذلك حسب ما أعلنته اللجــنة العليا المـــنظمة للجائزة في مؤتمــر صحفي عقد في دولة الكويت الشقـــيقة مؤخراً في مقرها.

وجاءت مشاركة الوزارة في الجائزة ضمن فئة أفضل المشاريع المعلوماتية في القطاع الحكومي بين مختلف القطاعات الحكومية العربية، ولما يحتويه التطبيق على منظومة من الخصائص المبتكرة، مع الاستفادة من التقنيات الصاعدة والذكاء الاصطناعي في التسهيل على المتعاملين وفي وسائل التفاعل الذكي؛ ساعدت الزوار على سهولة الاستخدام والتفاعل مع مكونات التطبيق المختلفة إضافة لتميز التصميم، وشمولية المحتوى ودقته وتنوعه وتميزه.

وأكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات ‏رئيس مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، أن استمرارية التفوق الإماراتي في المجالات التقنية وريادتها تعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة للدولة، وتشجيعها للمبدعين والمبتكرين وفق أسس راسخة، ‏وهو ما أثبته فوز ثلاثة تطبيقات ذكية إماراتية على مستوى الوطن العربي، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية حريصة على استدامة هذا النهج عبر تبنيها أفضل التطبيقات والتقنيات المستحدثة والذكية سعياً لتعزيز رضا المتعاملين وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وأشار العقيد فيصل محمد الشمري مدير إدارة الحوكمة عضو وأمين سر مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، إلى أن الحصول على الجائزة يعد تقديراً للجهود الحثيثة التي نقوم بها لتعزيز سعادة المتعاملين عبر خدمات متطورة تعكس العمل المؤسسي المستند إلى ممكنات ترتكز على استدامة الإبداع والتطوير، موضحاً أن دولة الإمارات سباقة في هذه المجالات التقنية ونسعى جميعاً وفق رؤية الإمارات للتميز للحفاظ على موقعنا المتقدم على خارطة التنافسية العالمية وتــــصدرنا للمؤشرات التنافسية العالمية.

وأفاد الشمري أن الخدمات التي يقدمها تطبيق الوزارة الذكي لم تعد مجرد أرقام وأعداد، بل شملت مسيرة التحديث الشمولية والحرص على إنهاء كامل المعاملة الكترونياً ومن أي مكان في العالم.