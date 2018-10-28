«درهم الحمد» تسهم في تنفيذ 6640 مشروعاً خيرياً ضمن 20 دولة

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد مشتركي خدمة «درهم الحمد»، أحد المشاريع والمبادرات الحيوية المميزة لجمعية الشارقة الخيرية، نحو 23 ألف مشترك، وذلك منذ تفعيل الخدمة مع شركة اتصالات والشركة المتكاملة دو، عام 2017 وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام 2018 الجاري، وفقاً لتقرير صادر عن جمعية الشارقة الخيرية، وأسهمت الخدمة في تنفيذ 6640 مشروعاً خيرياً في 20 دولة.

وتقوم الخدمة على استقطاع درهم واحد يومياً تلقائياً عبر الاشتراك في الخدمة من خلال الكود 1110 لعملاء اتصالات، والكود 1011 لعملاء الشركة المتكاملة «دو».

وقال عبد الله مبارك الدخان، الأمين العام للجمعية، منذ إطلاق المبادرة منتصف عام 2017، مع شركة اتصالات، ومن ثم استكمال المسيرة بالتفاهم مع شركة «دو» في نوفمبر من العام ذاته، كان المتوقع أن يصل عدد المشتركين في الخدمة نحو 100 ألف مشترك، بينما استقر عدد المشتركين عند 23 ألف مشترك، في ظل سعي حثيث لتحقيق زيادات كمية في الأعداد.

وعبّر عن سعادته بنجاح مبادرة درهم الحمد في تنفيذ هذا الكم من المشاريع الكبرى التي تنوعت ما بين مستوصفات صحية، ودعم الأسر المتعففة وتحويلها من أسر تعتمد في نفقاتها اليومية على مساعدات الجهات الخيرية إلى ذوي دخل من كسب أيديهم، وكذلك توفير جلسات الغسيل الكلوي وعمليات العيون وحملات عمليات قلوب الأطفال المصابين بثقوب وقسطرة القلب.