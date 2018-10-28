مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تُعدل مساكن أصحاب الهمم مجاناً

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح عمر عبدالرحمن أهلي مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز رئيس فريق أصحاب الهمم في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن المؤسسة توفر التعديلات الإنشائية لمساكن أصحاب الهمم مجاناً، مبيناً أن عدد المستفيدين بلغ 13 خلال 2016 و2017 بقيمة 4.2 ملايين درهم.

وأضاف لــ«البيان» إنهم نجحوا في تطبيق مواصفات كود دبي في تهيئة المرافق والخدمات ووسائل الاتصال لاستخدام أصحاب الهمم على المشاريع الإسكانية ومبنى المؤسسة بنسبة 75%، وإن المستهدف بحلول يونيو 2019 سيكون 100 بالمئة، مضيفا إن عدد الطلبات للخدمات الإسكانية لأصحاب الهمم بالمؤسسة حتى النصف الأول من عام 2018 بلغ 57، مقارنة بـ75 العام الماضي، و41 في 2016، و20 طلباً في 2015.

وقال أهلي إن المؤسسة راعت تطبيق مواصفات كود دبي في تهيئة المرافق والخدمات على كافة مشاريعها الإسكانية عند الطلب من قبل المتعامل، وإنه يتم التواصل واختيار الشركات الاستشارية والمقاولين بعناية، لتنفيذ الكود لمختلف الإعاقات، وتعديل ذلك سواء كان على المساكن التي تم تسليمها أو الجاري العمل فيها، وصولاً للمساكن التي تشرف المؤسسة على تنفيذها، وخاصة أن الكود يتضمن الكثير من المعايير والاشتراطات التي تخص هذه الشريحة المجتمعية، والتي تعمل على تعزيز دمجهم وتسهيل تحركهم.

ولفت إلى أنهم يستقبلون طلبات التعديلات من جهة الشخص من أصحاب الهمم، أو من أحد أفراد عائلته، فيما تشمل إتاحة الخدمة كذلك فئة كبار المواطنين، أو من أصيبوا في حوادث تسببت في صعوبة حركتهم، موضحاً أن تنفيذ التعديلات يتراوح بين 3 و4 شهور، فيما تختص مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بمراقبة جودة التنفيذ والتأكد من تطبيق معايير الكود بشكل مثالي، مبيناً أن أصحاب الهمم الذين يستفيدون من هذه الخدمة المجانية، هم المسجلون ببطاقات أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع، وبطاقة «سند» من هيئة تنمية المجتمع.

إعاقات متنوعة

وتطرق مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز رئيس فريق أصحاب الهمم في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إلى كيفية تجهيز نموذج المسكن لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، حيث يتم تجهيز المسكن من خلال تزويد الأرضيات من الكراج إلى مدخل المسكن بنقاط خاصة بذوي الإعاقة البصرية، وتزويد المسكن بأجهزة صوتية توضح للمستفيد وصوله إلى الغرفة أو الحمام أو المطبخ، فيما يتم تركيب ذلك في الأماكن التي يتم طلبها منه، بالإضافة إلى ذلك يتم تركيب أضواء ذات ألوان معينة تنبه وتوجه أصحاب الهمم من فئة الإعاقة السمعية.

وأشار إلى أن تجهيز المسكن لأصحاب الهمم من فئة ذوي الإعاقة الحركية يكون من خلال تزويد المسكن بمنحدر بميول متناسبة مع الوضع التصميمي، و تزويد المنحدر «بدرابزين»، وتغيير حمام أو أكثر بحسب طلب المستفيد، بحيث يكون فيه الباب يفتح إلى الخارج مع تزويده بمسكة وجهاز فتح وإغلاق أوتوماتيكي، فضلاً عن إكسسوارات عند دورات المياه والمغسلة، فيما يتم تزويده كذلك بجهاز إنذار فوق السقف المستعار، يستخدم في حال الطوارئ عن طريق شد حبل، بينما يعمل جهاز الصابون عن طريق حساس، ويكون حجم المغسلة أصغر من الحالات العادية بحيث تؤمن السهولة في تحريك الكرسي المتحرك.