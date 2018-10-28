استعراض امتثال منشآت عجمان لمبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اجتماع لجنة القيادة العليا الداخلية للشرطة، بحضـور العميد محمد عبد الله علوان مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والعميد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام الدفاع المدني، والعميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعقيد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام، ومديري الإدارات وعدد من الضباط في شرطة عجمان.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بالضباط، مشيداً بجهودهم المبذولة في تسيير أمور العمل، وتحقيق الإنجازات في مختلف الإدارات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة اختصاصات لجنة القيادة العليا لشرطة عجمان ومعايير تقييم اللجان، كما تم استعراض المقترحات والتحديات التي تواجه العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما تم استعراض نسبة امتثال المنشآت في الإمارة لمبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» ومعدل إنجازها.