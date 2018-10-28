إطلاق النسخة العربية من «دليل تعلم الابتكار»

المصدر: دبي- البيان

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، النسخة العربية من «دليل تعلم الابتكار»، الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءات، وبناء الطاقات والكوادر الوطنية الحكومية المبتكرة على أسس عملية وعلمية متقدمة لتشارك بفاعلية في تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية.

ويأتي إطلاق الدليل الذي تم تطويره بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والفنون في بريطانيا (NESTA)، ضمن أهداف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي المتمثلة بتعزيز ثقافة الابتكار، وتنمية القدرات المبتكرة في العمل الحكومي في الدولة، وإيجاد البيئة المناسبة لتطوير المشاريع والحلول المبتكرة.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أن إطلاق دليل تعلم الابتكار يمثل إضافة معرفية وفرصة لجميع موظفي الحكومة الاتحادية.

من جهته، أشاد جيف موليغان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والفنون في بريطانيا «NESTA» بالشراكة طويلة المدى مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وقال: «أطلق المركز النسخة العربية من حزمة أدوات الابتكار ودليل تعلم الابتكار، وقد استفدنا كثيراً من تجربة ومنهجية دولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، ونحن سعداء بهذه الشراكة التي أثمرت العديد من الإنجازات التي تدعم جهود نشر ثقافة الابتكار، ونتطلع للمزيد من المبادرات المشتركة التي تساهم في تقدم وازدهار الأفراد والمجتمعات والحكومات بمنطقة الشرق الأوسط».