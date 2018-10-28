«نعم للعمل» ينطلق 16 ديسمبر بإقبال متميز

المصدر: دبي - البيان

ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الدورة الخامسة عشرة من البرنامج الوطني «نعم للعمل» التي ينظمها «أبوظبي التقني» خلال الفترة من 16 -27 ديسمبر القادم، حيث تتواصل نجاحات البرنامج وسط إقبال متميز ومستمر من مئات المواطنين من بينهم نخبة من أصحاب الهمم.

ويعمل البرنامج على تحقيق أهداف استراتيجية هامة منها إعداد وتمكين شباب وفتيات الإمارات ممن لا تقل أعمارهم عن 15 عاماً للعمل في عدة تخصصات حيوية يحتاجها سوق العمل بالقطاع الخاص منها صناعة المخبوزات، وتطبيق ممارسات السلامة في بيئة العمل بقطاع التجزئة، وآليات التفاعل مع العملاء، و إدارة المخازن، ودعم الموظفين والزبائن في مكان العمل، وذلك بالتعاون مع نخبة من المؤسسات والشركات التجارية الرائدة والمختارة في أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وعجمان.

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إن «أبوظبي التقني» يعمل وفق استراتيجية متطورة دائماً تتضمن برامج عديدة منها «أسبوع التعليم التقني والابتكار»، و«نعم للعمل» الذي يتم من خلاله تدريب الشباب والفتيات خاصة الطلبة لتشغيلهم خلال الإجازات المدرسية بنظام الدوام الجزئي، بما يكسبهم مهارات تخصصية جديدة تتوافق مع متطلبات رؤية أبوظبي 2030 والخطة الاستراتيجية للدولة 2021.