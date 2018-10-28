بدء العد التنازلي للعرض العسكري «حصن الاتحاد 4»

المصدر: أبوظبي - وام

مع بدء العد التنازلي لانطلاقة النسخة الرابعة من العرض العسكري «حصن الاتحاد»، التي يستضيفها كورنيش الفجيرة في إمارة الفجيرة يوم الجمعة في الثاني من نوفمبر المقبل، تواصل القوات المسلحة متابعة تحضيراتها لهذا الحدث الكبير، الذي يهدف إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة، وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفانٍ ومهارات وخبرات ميدانية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة، ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته، وتعزز التنمية المستدامة وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.

ونبهت القوات المسلحة الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية حول كورنيش الفجيرة، نظراً لاستعدادات العروض والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة.

ويجسد العرض العسكري الشجاعة والتفاني والمهنية العالية التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة، ويشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور، والتي يأتي من ضمنها التدريبات العسكرية المشتركة لمختلف تشكيلات القوات المسلحة الإماراتية، بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها إلى جانب تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية، حيث تعكس هذه الفعاليات صورة واقعية للقدرات والإمكانيات القتالية لقواتنا المسلحة في التعامل مع معاضل الأمن الداخلي بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

وينفذ «حصن الاتحاد 4» وحدات رئيسية من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عاليتين، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه.

ووجهت اللجنة المنظمة للعرض العسكري دعوة عامة ومفتوحة إلى الجمهور الكريم لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجيشهم الباسل المقدام حامي حمى الوطن وأمنه ومكتسباته، وإظهار مدى التلاحم بين قواتنا المسلحة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

وأكدت أهمية التزام الجمهور بالتعليمات الخاصة بحضور الحدث والاطلاع على خريطة الوصول إلى العرض العسكري «حصن الاتحاد 4»، واتباع المسارات المحددة للوصول إلى مواقف السيارات المخصصة للجمهور ومنطقة القرية الترفيهية.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن الجمهور الكريم سيتمكن من متابعة تفاصيل العرض العسكري من قلب الحدث على كورنيش الفجيرة وعبر شاشات عملاقة سيتم وضعها على جانبي المنصة الرئيسية داعية الجمهور إلى الحضور مبكراً لضمان توفر الأماكن.

وشددت اللجنة على أهمية عدم الاقتراب أو التجمهر عند المناطق العسكرية المحظورة المبينة على الخريطة، لافتة إلى أنه يمكن تحميل الخريطة والتعرف إلى جميع تفاصيل الفعالية من خلال الموقع الإلكتروني www.unionfortress.ae.