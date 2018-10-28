الإمارات تدعو وزراء البيئة العرب للمشاركة في «أبوظبي للاستدامة 2019»

المصدر: القاهرة - وام

دعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وزراء البيئة العرب إلى المشاركة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، والتي ستقام في يناير المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي للاطلاع على أحدث تقنيات حماية البيئة وتحقيق الاستدامة.

وقال معاليه: إن الإمارات أولت قضايا حماية البيئة اهتماماً خاصاً، وعملت منذ وقت مبكر على وضعها في قائمة القضايا ذات الأولوية، وأكدت ذلك في رؤية الإمارات 2021، حيث تمثل حماية البيئة ومواردها عنصراً أساسياً فيها، فيما تمثل الاستدامة جوهر تلك الرؤية وغايتها.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة برئاسة معاليه في اجتماعات الدورة الـ 30 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي انعقدت على هامش الدورة الـ 20 للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي أخيراً في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف: «لقد أثمرت الجهود التي بذلناها طوال تلك السنوات عن تحقيق مجموعة مهمة من الإنجازات في مختلف المجالات ذات الصلة بالبيئة بشكل خاص، والتنمية المستدامة بشكل عام، لتصبح معايير الاستدامة عنصراً رئيسياً في كل الخطط التنموية التي يتم تنفيذها في الدولة، سواء من قبل القطاع الحكومي أو الخاص».

وأكد معاليه مواصلة دولة الإمارات المحافظة على مكانة البيئة والاستدامة على المستوى المحلي في المقام الأول، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات الوطنية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 التي تم الإعلان عن ملامحها الرئيسية في العام الماضي، وعلى مستوى المنطقة والعالم بشكل عام عبر جهودها وشراكاتها مع باقي دول العالم.