5 مناطق في «ويتيكس 2018» تركز على إبداعات الشباب وأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

ركزت «قاعة الابتكار» خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018) الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي، على أبرز الابتكارات والإبداعات في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة والنقل والتكنولوجيا والتعليم والصحة والمياه وعلوم الفضاء وغيرها، ووفرت الهيئة في القاعة منصات إلكترونية لطلبة الجامعات، قدمت من خلالها مواد تعليمية متخصصة وطرحت تجارب وتحديات جديدة، بالإضافة إلى تكريم المبدعين من المواطنين وغيرهم من المبتكرين المبدعين من أنحاء العالم.

وتضمنت القاعة هذا العام 5 مناطق للابتكار هي: منطقة الشباب، ومنطقة أصحاب الهمم، ومنطقة ورش عمل الهيئة لإدارة علاقات الموردين، ومنطقة لورش عمل وندوات الابتكار، ومنطقة النشاطات والفعاليات الترفيهية.

منطقة الشباب

تم تصميم منطقة الشباب في «قاعة الابتكار» لتعزيز مشاركة طلبة الجامعات من خلال منصة مبتكرة تتيح لهم عرض خبراتهم ومعارفهم حول القضايا البيئية، وإطلاعهم على أحدث الابتكارات في مجالات الطاقة والمياه والبيئة.

وشاركت هذا العام 17 جامعة حيث قدم الطلبة دراساتهم البحثية ومشاريعهم الرائدة في هذه المجالات، إضافة إلى مشاركتهم في الفعاليات والمسابقات والندوات التي نظمتها كبرى الشركات والرعاة الدوليون.

وتعزز مشاركة الجامعات في قاعة الابتكار مكانة معرض ويتيكس بين المعارض العالمية الرائدة في مجالات المياه والطاقة والبيئة والنفط والغاز والطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تبرز القاعة أهمية الحدث الأكبر في المنطقة في خلق بيئة محفزة على الابتكار في مثل هذه المجالات الحيوية.

في إطار جهودها لدمج وتمكين أصحاب الهمم باعتبارها جهة حكومية صديقة لأصحاب الهمم، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، على هامش معرض «ويتيكس 2018» جلسات متخصصة لأصحاب الهمم سلطت الضوء على أهم ابتكاراتهم وأفكارهم، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر وخطة عمل مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي الاستشاري لأصحاب الهمم.