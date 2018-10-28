الإمارات تؤكد استمرارها في بناء قطاع فضائي قوي ومستدام

المصدر: نيويورك - وام

أكدت الإمارات استمرارها في تطوير بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام وذلك سعياً منها للمساهمة في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز استكشاف الفضاء والاستفادة منه سلمياً في تطوير التقنيات المتقدمة التي تسهم في استحداث تغيير إيجابي في حياة الشعوب.

جاء ذلك في بيان الدولة الذي أدلت به مريم الزعابي ممثلة شباب الإمارات لدى الأمم المتحدة أمس أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة حول البند المتعلق «بالفضاء كمحرك للتنمية المستدامة».

وأكدت الزعابي في البيان وضع دولة الإمارات لخطط وسياسات تمتد لمئة عام تتعلق بالفضاء الخارجي يتجسد أبرزها ببرنامج المريخ 2117 الذي يشمل بناء أول مدينة بشرية على سطح كوكب المريخ عام 2117.

واستعرضت الدور الفاعل الذي لعبته الإمارات على الصعيدين الوطني والمحلي في مجال تطوير الفضاء بما في ذلك جهودها لإنجاح مؤتمر «يونيسبيس +50» فضلاً عن استضافتها عامي 2016 و2017 لاثنين من المنتديات الثلاثة التمهيدية للمؤتمر تحت عنوان «الفضاء كدافع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة»، التي صدر عنها «إعلان دبي» المتضمن للعديد من التوصيات المهمة التي سيجري اعتمادها ضمن «أجندة الأمم المتحدة للفضاء 2030» فضلاً عن قيامها بفعالية على هامش المؤتمر بعنوان «الإمارات العربية المتحدة والفضاء+ 50».

وأشارت إلى حرص الدولة على وضع استراتيجية تهدف إلى تدريب الكوادر الإماراتية الشابة في هذا القطاع، وأعطت أمثلة على ذلك إطلاق «مجلس شباب وكالة الإمارات للفضاء» الهادف إلى دعم الطاقات الشابة المتميزة في الوكالة وإتاحة الفرصة لتنفيذ أفكارهم وأيضاً مواصلة برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي تم عبره أخيراً اختيار اثنين من شباب الإمارات ليكونا أول رائدي فضاء عربيين في المحطة الفضائية الدولية.

إبداع إماراتي

كشفت مريم الزعابي عن قيام فريق من المهندسين والمهندسات الإماراتيين بتصميم وتصنيع القمر الصناعي «خليفة سات» الذي يعد أول قمر صناعي يصنع في الإمارات لأغراض الرصد. وتطرقت أيضاً إلى التجربة العلمية الفضائية للطالبة الإماراتية علياء المنصوري التي حازت على المركز الأول في مسابقة «الجينات في الفضاء» بأبوظبي، وتم على إثرها إطلاق صاروخ «فالكون 9» الذي يحمل تجربتها من مقر وكالة ناسا الأميركية. وذكرت الزعابي أن عام 2020 سيكون فريداً لقطاع الفضاء الإماراتي وللشباب الإماراتي العاملين في هذا القطاع، حيث ستستضيف الدولة المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في دبي.