19.4 مليون مستخدم لوسائل النقل العام بعجمان خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ عدد المستفيدين من خدمات وسائل النقل العام في عجمان خلال 9 أشهر الماضية 19.455 مليون راكب، حيث بلغ عدد المستخدمين لمركبات الأجرة 17.240 مليون راكب، بينما بلغ عدد رحلات مركبات الأجرة في الإمارة 8.620 ملايين رحلة، وعدد المستفيدين من الرحلات عبر الحافلات التابعة لمؤسسة المواصلات العامة 2.196 مليون راكب وذلك بزيادة ونمو عدد المستخدمين، إضافة إلى افتتاح خطوط جديدة في بعض المناطق السكنية الجديدة، وتشير الإحصائيات الصادرة من مؤسسة المواصلات العامة إلى أن هنالك نمواً في عدد الركاب في ظل تطوير البنية التحتية لخدمات النقل العام وتوفير خطوط تخدم السكان والمناطق العمرانية الجديدة.

نمو مطرد

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، لـ(البيان) هنالك نمو مطرد في عدد المستخدمين لوسائل النقل العام في إمارة عجمان وعلى هذا الأساس نعمل جاهدين في سبيل تطوير البنية التحتية لخدمات النقل، لافتاً إلى أن العمل جار في إنشاء المحطة الدولية لخدمات النقل العام وتم إنجاز نسبة 35% من المشروع ومن المتوقع إنجاز المحطة في مطلع شهر مايو المقبل وذلك بتكلفة 3 ملايين درهم، وبهدف تعزيز مسيرة خدمات النقل العام في الإمارة وخارجها وتوفير وسائل متعددة تنال رضا الجمهور.

وذكر أنه تم خلال 9 أشهر الماضية نقل 17.240 مليون راكب عبر مركبات الأجرة التابعة لشركات الامتياز من خلال 8.620 ملايين رحلة، كما تم نقل 2.196 مليون راكب عبر الحافلات التابعة لمؤسسة المواصلات العامة مشيراً إلى زيادة عدد الركاب بنسبة 45% عن نفس الفترة من العام الماضي و19 ألف راكب استخدم النقل البحري، كما تم نقل 750 راكباً من أصحاب الهمم.

وكشف المهيري عن افتتاح خطوط نقل عام عرضية جديدة في منطقة النعيمية مطلع العام المقبل وذلك بعدما انتهت مشاريع الطرق التي نفذتها دائرة البلدية والتخطيط، موضحاً أن الخطوط الجديدة تقوم بنقل الركاب من وسط النعيمية إلى موقع المحطات الخاصة بالانتظار وإلى المحطة الرئيسة في منطقة سوق المصلى ليتسنى للمتعاملين سهولة الحركة واستخدام وسائل النقل العام.

مركز الفحص الفني

وأفاد مدير عام مؤسسة المواصلات العامة بأنه تم بالشراكة والتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان افتتاح مركز الفحص الفني الجديد للمركبات الخفيفة والثقيلة بتكلفة 17 مليون درهم، وبهدف توفير خدمات الفحص الفني ولتطوير عمل وسائل النقل العام في الإمارة وتوفير خدمات للشركات والمؤسسات المختلفة، كما تم عقد شراكة مع دائرة البلدية والتخطيط بقيام المؤسسة بسحب المركبات المهملة في المواقف العامة إلى شبك الدائرة للحفاظ على المظهر العام في مدينة عجمان.

دراسة

وكشف المهيري عن قيام المؤسسة بتكليف مكتب استشاري لعمل دراسة شاملة بهدف تطوير وسائل النقل العام في إمارة عجمان ووضع خطط مستقبلية لتنويع وسائل النقل العام، كما تحرص المؤسسة على تقديم حزمة من الخدمات التي تعزز مسيرة قطاع النقل العام في الإمارة انطلاقاً من رؤية عجمان 2021 بتوفير بنية تحتية ونقل عام مستدام وتعزيز دور القطاع السياحي من خلال توفير وسائل نقل متعددة للسياح وبأسعار تنافسية للجميع، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً إطلاق خدمات جديدة خاصة بتوفير مركبات للتأجير للدوائر والمؤسسات الحكومية بعقد يصل لمدة 3 سنوات ويقوم باستخدامها العاملون خلال مهام عملهم المختلفة من تفتيش ورقابة وخدمات عامة.