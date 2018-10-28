63 مشاركة بمسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

‏أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال المشاركات في النسخة الثالثة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم والتي تستضيفها دبي خلال الفترة من الرابع وحتى السادس عشر مِن نوفمبر المقبل.

وذكر المستشار إبراهيم محمد بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ‏أن عدد المتسابقات اللاتي سيمثلن بلدانهن في هذه النسخة من المسابقة بلغ 63 متسابقة يمثلن العديد من الدول العربية والإسلامية والجاليات الإسلامية في العالم، وسوف يبدأ وصولهن من يوم الخميس القادم الأول ‏من شهر نوفمبر حيث تم تشكيل فرق المتطوعين في وحدة ‏العلاقات العامة للقيام بمهام الاستقبال في المطار والمواصلات والمسكن وتنظيم قاعة المسابقة والحفل الختامي.

وانتهت لجنة العلاقات العامة من اختيار المتطوعات ‏اللاتي سيساهمن في مرافقة ومتابعة احتياجات المتسابقات كما تم الانتهاء من كافة التجهيزات الإعلامية الخاصة بنقل المسابقة على الهواء مباشرة عبر قناة نور دبي الفضائية ‏وعبر قناة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي ستنطلق بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام الشريك الإعلامي الرسمي للجائزة.

وأتمت وحدة الشؤون المالية والإدارية حجز فندق إقامة الضيوف من المتسابقات ومرافقيهن.

وتمنى بو ملحه ‏لجميع المتسابقات طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة طيلة أيام المسابقة والتوفيق لهن في المسابقة الدولية لتحقيق المراكز المتقدمة وأوضح بو ملحة أن المسابقة ستجري على فترتين صباحية تبدأ من العاشرة صباحاً وتنتهي عند الواحدة ظهراً ‏ومسائية تبدأ من السادسة والنصف وتنتهي عند التاسعة مساء وستعقد جلسات المسابقة والاستماع في قاعة ندوة الثقافة والعلوم في منطقة الممزر بدبي.

وتوجه بو ملحه بالشكر والتقدير لكافة ‏الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وأجهزة الإعلام المختلفة والموظفين والمتطوعين لما بذلوه من جهود كبيرة وما قدموه من تعاون ودعم في سبيل الإعداد لانطلاق هذه المسابقة.