محمد بن راشد ثاني قائد عالمي متابعةً على «لينكد إن»

المصدر: دبي ــ وام

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالدور الإنساني الذي يضطلع به برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مؤكداً تعاون المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية في الدولة مع البرنامج، وتقديم المساعدات والدعم اللوجستي له، لتمكينه من تنفيذ مهامه وأداء رسالته الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، مساء أمس، ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي للبرنامج، وبحث سموه معه مهام البرنامج ودوره.

من جهة ثانية، أظهرت أحدث بيانات صادرة عن موقع «لينكد إن» أن عدد متابعي حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الموقع وصل إلى مليوني شخص، ليكون سموه بذلك ثاني أكثر قائد سياسي عالمي متابعةً، وقائد الرأي الأكثر متابعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تضم 25 مليون عضو في «لينكد إن».

وأفاد الموقع بأن سموه ضمن الثلاثين الأكثر تأثيراً من أعضاء برنامج «قادة الرأي» في «لينكد إن»، والبرنامج عبارة عن منصة حصرية تضم 500 من أبرز المفكرين والقادة السياسيين والرؤساء التنفيذيين والمبتكرين في العالم.

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