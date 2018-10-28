طلبة «الأهلية الخيرية» يطلعون على خدمات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

التقى اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي مجموعة من طلاب المدارس الأهلية الخيرية، وذلك أثناء زيارتهم مقر القيادة العامة، بهدف الاطلاع على معرض أرت جاليري في مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، والخدمات المتنوعة التي تقدمها إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وخدمات مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

وحث اللواء المري الطلاب على الاجتهاد في دراستهم ونقل الخبرات والمعلومات التي تلقوها من المختصين من مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، وإدارة الإعلام الأمني ومركز القيادة والسيطرة، إلى زملائهم من أجل تعريفهم بالمهام التي يقوم بها رجال الشرطة. والتقط المري صورا تذكارية مع الطلاب الذين أبدوا سعادتهم بزيارة القيادة العامة لشرطة دبي والاطلاع على المهام الشرطية.

واصطحبت صابرين الزرعوني، من إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي، الطلاب في الجولة استهلتها بزيارة مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، حيث استمعوا إلى شرح من العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان مدير المركز حول معرض أرت جاليري والأفكار النوعية والإبداعية فيه.

كما زار الطلاب إدارة الإعلام الأمني التي تعتبر واحدة من ضمن 10 إدارات تتبع للإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وتتضمن 4 أقسام هي: قسم الأخبار والنشر، قسم البرامج التلفزيونية، قسم الإذاعة، وقسم التوثيق والمتابعة. واستمع الطلاب إلى شرح من العقيد فيصل القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني، حول المهام التي يقوم بها كل قسم في إدارة الإعلام الأمني والواجبات التي تقع على عاتقه في إطار تحقيق الرؤية الاستراتيجية لشرطة دبي في الجانب الإعلامي.