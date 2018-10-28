إطلاق أكبر مشروع لتوليد الكهرباء النظيفة على 2 مليون متر مربع برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أعلنت حكومة رأس الخيمة ممثلة في دائرة الخدمات العامة اتفاقية مع شركة «يتكو» للخدمات العامة لتطوير وتشغيل أول وأكبر مشروع من نوعه لإنتاج الطاقة الهجينة في العالم باستخدام غاز الميثان والطاقة الشمسية، على مساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 2 مليون متر مربع في منطقة الجزيرة الحمراء لدعم المشاريع العمرانية والصناعية بالإمارة.

جاء ذلك خلال توقيع الاتفاقية من جانب حكومة رأس الخيمة المهندس أحمد الحمادى مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة وريتشارد مينيزيس المدير العام لشركة «يتكو» بحضور المهندسة سونيا ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة المخلفات بحكومة رأس الخيمة، حيث يبدأ المشروع مراحل إنتاجه في نهاية 2019 بطاقة 16 ميجا وات في الساعة، تماشياً مع استراتيجية الدولة في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة بإجمالي مصادرة الطاقة المستخدمة إلى 50%.

دعم المشاريع

وأوضح الحمادي، أن الاتفاقية تتيح لشركة «يتكو» إنتاج الكهرباء لدعم المشاريع العمرانية السكنية والسياحية في منطقة الجزيرة الحمراء وجزيرة المرجان وميناء العرب بالإضافة للمصانع في المناطق الحرة برأس الخيمة، ويقام المشروع على مساحة إجمالية 2 مليون متر مربع لإنتاج 16 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة النظيفة ليبدأ التشغيل الفعلي مع نهاية 2019.

وأضاف: بدأت شركة «يتكو» تنفيذ البنية التحتية في المشروع بالتعاون مع مؤسسة إدارة النفايات في رأس الخيمة، والتي تتضمن إنشاء وتشغيل مصنع لجمع غاز الميثان الناتج عن النفايات المطمورة في مكب الجزيرة وجمعها لتحويلها إلى طاقة كهربائية بسعة 4 ميجاوات، ضمن استراتيجية حكومية رأس الخيمة للاستفادة من المخلفات والنفايات بإيجاد مصادر طاقة نظيفة بديلة وحماية البيئة بخفض النسبة الكربونية.

وأشار إلى أن استراتيجية الدائرة تهدف إلى الاستفادة من جميع المخلفات والنفايات التي يتم جمعها يومياً بإعادة تدويرها من خلال المشاريع الجديدة التي يتم إنشاؤها وتتضمن إنجاز مصنع إعادة تدوير النفايات الآلي بمنطقة القصيدات لرفع حجم الإنتاج إلى 600 طن يومياً مقارنة بـ 350 طناً خلال الفترة الحالية، بالإضافة لمحطة تحويل النفايات إلى سماد حيوي لمعالجة 160 طناً في اليوم.

استثمارات

وأوضح ريتشارد مينيزس المدير العام لشركة «يتكو»، أن الاتفاقية تتيح لشركتنا الاستثمار في إمارة رأس الخيمة لمدة 30 عاماً، ولذلك خصصنا 100 مليون درهم لإنتاج 16 ميغاوات في الساعة بمنطقة الجزيرة الحمراء وتطوير مصانع الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء من المشاريع العمرانية والسياحية والصناعية الجديدة، بالإضافة لتشغيل محطة لتحلية المياه وتحويلها لأقل المحطات استخداماً للكربون، والاستفادة من المياه الناتجة عن عمليات توليد الكهرباء في عمليات الزراعة وزيادة حجم الرقعة الخضراء.

وأشار إلى أن الشركة بدأت تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع المتوقع إنجازه مع نهاية 2019، كما سيتم استخدام الكهرباء المنتجة لتشغيل محطة تحلية المياه بمنطقة الجزيرة الحمراء ما يجعلها أقل محطات إنتاج وتحلية المياه باستخدام الكربون في العالم، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن إنتاج الطاقة الشمسية على مساحة 320 ألف متر مربع، بالإضافة لمحطة إنتاج الميثان من عمليات طمر النفايات في مكب النفايات.

وأضاف مينيزس أن شركة «يتكو» هي أكبر شركة خدمات خاصة كاملة في الإمارات.مشاريع

وأكدت المهندسة سونيا ناصر المدير التنفيذي لهيئة إدارة النفايات رأس الخيمة، أن مشروع إنتاج الكهرباء النظيفة في منطقة الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة من المشاريع الصديقة للبيئة، والذي سيساهم في دعم استراتيجيتنا بالحفاظ على البيئة وخفض معدلات النسبة الكربونية، وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة المواد القابلة لإعادة التدوير.

وأشارت إلى أن إنجاز مصنع الفرز الجديد بمنطقة القصيدات سيساهم في زيادة نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير إلى 20%، حيث أقيم المصنع على مساحة 25 ألف قدم مربع ويضم 4 مبانٍ رئيسية بهدف فصل النفايات وفرزها وتجميع كل نوع منها في خطوط متصلة بوحدات لضغط هذه النفايات وتحويلها إلى مصانع إعادة التدوير والاستفادة منها في عمليات التصنيع، بالإضافة لمشروع إمداد مصانع الإسمنت بمنطقة خور خوير في رأس الخيمة باحتياجاتها.