تكريم 8 شركات تأمين لتفاعلها مع «تسريع التوطين»

المصدر: دبي - البيان

كرم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين 8 شركات تأمين تعد الأكثر تفاعلاً حتى الآن مع المرحلة الثانية من مبادرة تسريع التوطين النوعي التي انطلقت في منتصف شهر سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده معاليه مؤخراً في مقر المسرعات الحكومية في دبي مع مجموعة من شركات التأمين وذلك لاستعراض آخر مستجدات التوظيف في هذا القطاع.

وبلغ عدد الشواغر الوظيفية المطروحة لدى قطاع التأمين 360 شاغراً وظيفياً تم استحداثها خلال نحو 40 يوماً حيث يستهدف زيادتها إلى 500 شاغر لدى هذا القطاع الذي يعد واحداً من القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالمبادرة التي تسعى إلى توفير 3500 فرصة وظيفية خلال 100 يوم من بينها ألف فرصة عمل في القطاع المالي والمصرفي وألف فرصة أخرى في قطاع التجزئة فضلاً عن ألف فرصة وظيفية في قطاع السياحة.

وشمل التكريم شركات التأمين الأكثر طرحاً للشواغر الوظيفية وهي (ضمان) و(NEXT CARE) و(عُمان للتأمين) و(مستشفى ثومبي) فضلاً عن الشركات الأكثر عقداً للمقابلات الوظيفية خلال الأيام المفتوحة للتوظيف التي نظمت حتى الآن وهي (ضمان) و(MEDICLINIC) و(تكافل) إلى جانب الشركات الأكثر توظيفاً للموارد البشرية الوطنية وهي (METLIFE) و(ORIENT) و(MEDICLINIC) و(عُمان للتأمين).

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال اللقاء: إن مبادرة تسريع التوطين النوعي تستوجب المزيد من التفاعل والتعاون بين شركاء الوزارة المعنيين من أجل تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص وبالتالي تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.