سعيد بن طحنون يشهد مهرجان حدائق مدينتي

المصدر: العين - داوود محمد

شهد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وبحضور سالم بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني سابقاً الاحتفالية التي أقامتها دائرة خدمات المجتمع ببلدية العين قطاع وسط المدينة، بالتعاون مع نادي جمهورية مصر العربية فرع العين ضمن مهرجان حدائق مدينتي بعنوان «مصر الإمارات قلب واحد» بحضور جماهيري غفير. وشارك في الاحتفالية طلاب وطالبات العديد من المدارس والمراكز منها مدرسة الإمارات التي قدم طلابها ثلاث لوحات فنية هي على البركة، التراث الصعيدي، أحسن ناس.

وشاركت طالبات مدرسة نعمة بفقرة الألعاب الشعبية تعبيراً عن التراث الإماراتي، ومدرسة براعم العين بفقرات أم الدنيا، أما أصحاب الهمم فكانوا حاضرين بفقرة تحياتي للشعب من خلال مركز النجاح لتأهيل أصحاب الهمم.