ندوة عن التربية الإيجابية لذوي متلازمة داون

المصدر: دبي- البيان

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون في مقرها الرئيس بدبي ندوة حول «التربية الإيجابية لذوي متلازمة داون»، بالتعاون مع مركز «أساسكو» للتدريب والتنمية بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأولياء أمور ذوي متلازمة داون والمختصين.

تأتي الندوة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجمعية والمركز، بهدف تعزيز التعاون المشترك ودعم أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وأسرهم وتدريبهم وتمكينهم وفق أفضل الأسس والممارسات الإيجابية.

وأعربت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون عن شكرها وتقديرها لجهود الدكتورة ندى البدري المستشارة الأسرية والمديرة العامة لمركز «أساسكو» للتدريب والتنمية على جهودها المميزة في خدمة أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، وإسهامها في تخفيف الضغوط النفسية على الأسرة ورفدها بالمقومات التي تساعد على تخطي الصعوبات والعقبات التي تواجههم في مسيرتهم، وتعزيز الطاقة الإيجابية لديهم للوصول بأبنائهم إلى أقصى درجة ممكنة من التمكين والدمج.

وقالت الدكتورة ندى البدري: إن العمل الجماعي والتكاتف يؤدي إلى أفضل النتائج، وإن البحث عن مصادر للاستمتاع يسهم في تحقيق الأهداف برضا وينشر الطاقة الإيجابية التي تمنح الرضا والتفاؤل.