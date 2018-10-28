ملتقى «معارف» السنوي.. تدريب مبتكر لموظفي الحكومة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الدورة السادسة من ملتقى «معارف» السنوي للتدريب والتطوير تنطلق الأحد 4 نوفمبر المقبل، وتستمر حتى الثامن من الشهر ذاته، في دبي، برعاية مجمع دبي للمعرفة، وبمشاركة المئات من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية والحكومات المحلية، والعشرات من مؤسسات التدريب المدرجة ضمن مبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين في الحكومة الاتحادية.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة أن نسخة هذا العام من ملتقى «معارف» للتدريب والتطوير ستكون تحت شعار «الثورة التكنولوجية الحديثة في التدريب والتطوير»، وستشهد مشاركة لافتة من قبل موظفي الحكومة الاتحادية وموظفي الحكومات المحلية، والعشرات من أفضل شركات التدريب المعتمدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مبادرة «معارف».

20 برنامجاً تدريبياً

وذكر الدكتور عبد الرحمن العور أن الملتقى يشكل فرصة مثالية لاستعراض أحدث حلول تدريب وتطوير الموارد البشرية، وهو أحد أهم مخرجات مبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية؛ مبيناً أن الملتقى سيكون حافلاً بالأنشطة والفعاليات التدريبية الحديثة والمبتكرة، حيث سيوفر 20 برنامجاً ودورة تدريبية مجانية ومتخصصة، تدعم تطوير كفاءات ومهارات موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية .

ولفت إلى أن الملتقى الذي تعقده الهيئة في مقر مجمع دبي للمعرفة، سيشهد في يومه الأول تنظيم معرض لشركاء التدريب والتقييم؛ لعرض خدماتهم التدريبية للحكومة الاتحادية، والتعريف بأحدث تقنيات التدريب والتقييم.

وأكدت ليلى السويدي المديرة التنفيذية لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في «الهيئة» أن ملتقى «معارف» يشكل منصة لاستعراض ومناقشة أحدث أنظمة وتقنيات تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم السلوكية والمهنية، وفرصة للقاء الخبراء والمختصين في التعليم والتدريب، حيث يركز على التدريب في مكان العمل.