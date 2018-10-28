شرطة أبوظبي تنشئ 39 إشارة ضوئية جديدة

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

تعتزم شرطة أبوظبي تنفيذ واستكمال مشاريع متنوعة لتحقيق سلامة المشاة على طرق إمارة أبوظبي، ضمن خطتها الاستراتيجية الداعمة لرؤية دولة الإمارات لعام 2021، وتشمل إنشاء 39 إشارة ضوئية وتطوير ممرات المشاة وإنشاء جسور معلقة ورصد الأماكن التي تكثر فيها حوادث الدهس ومخالفات قطع الطريق من المشاة هذا العام.

وأوضحت في ورقة بعنوان «هندسة الطرق ودورها في تخفيض وفيات الطرق» قدمها الملازم مهندس عبدالله حامد المنهالي، للندوة الدولية، هندسة الطرق وسلامة المرور، والتي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية الأسبوع الماضي، ان الخطة التي يتم تنفيذها مع الشركات الاستراتيجيين تشمل إنشاء 39 إشارة ضوئية لمعابر المشاة، حيث تم إنجاز 7 معابر منها وهناك 19 معبراً قيد التنفيذ ومن المخطط إنشاء 13 خلال العام المقبل.

وعلى مستوى التحسينات والتقاطعات، هناك 50 مشروعاً تم إنجاز 22 منها وجار تنفيذ مشروع خلال العام الجاري، فيما سيتم تنفيذ 27 مشروعاً خلال العام المقبل، كما تم إنجاز 126 كيلو متراً من سياج المشاة على الطرق، وإنشاء 23 سوراً لمعابر المشاة من إجمالي 43 سوراً ومتبقٍ 20 سوراً قيد الإنجاز خلال العام الجاري.

وذكرت الورقة أن مسببات الحوادث الجسمية في إمارة أبوظبي تعود 25 % منها للسرعة دون مراعاة ظروف الطريق، و23% عدم تقدير مستعملي الطريق، و17 % عدم الالتزام بخط الطريق، و13% عدم ترك مسافة كافية، و11 % الانحراف المفاجئ، و11 % القيادة من دون رخصة قيادة.

وأسهمت جهود شرطة أبوظبي في خفض وفيات الحوادث بنسبة 31 %،إلى 199 وفاة في 2017، من 289 وفاة في 2016 وخفض الإصابات البليغة بنسبة 4 % وخفض وفيات حوادث الدهس 20 %.

وذكرت الورقة أن دوريات هندسة المرور تقوم بمهام وجهود كبيرة في خفض الحوادث الجسمية على الطرق، من خلال الوجود في مواقع التحويلات المرورية عند افتتاحها للتحقق من توفر شروط السلامة وتجنب الحوادث المرورية، التحقق من التزام المقاولين بشروط السلامة المرورية الواردة في التصاريح المرورية، الوجود في مواقع التحويلات المرورية عند انتهاء العمل فيها وإعادة فتح الطرق للتحقق من توفر شروط السلامة وتجنب الحوادث المرورية، الكشف اليومي على الطرق والمواقف والأرصفة وإعداد تقارير تتضمن العيوب التي يمكن أن تؤدي إلى حوادث مرورية ورفع تقارير يومية وفق نموذج معتمد لرفعها للدوائر المسؤولة عن هذه الطرق.