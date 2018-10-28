اتفاقية لإعداد كفاءات وطنية في الخدمات الطبية الطارئة

المصدر: دبي - البيان

شهد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، ومعالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، توقيع اتفاقية تعاون بين كليات التقنية العليا ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بهدف طرح دبلوم في مجال الخدمات الطبية الطارئة بما يدعم توطين مهنة «فني الطب الطارئ»، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وطبقاً للاتفاقية تسعى كليات التقنية العليا بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الطب الطارئ إلى تشجيع الطلبة المواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للانخراط في مجال الطب الطارئ، من خلال طرح برنامج الدبلوم في مجال الخدمات الطبية الطارئة لتأهيلهم أكاديمياً ومهنياً للعمل كفنيي طب طارئ.

وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أهمية هذا التعاون بين كليات التقنية ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ،وسعيهما معاً لدعم التوطين في القطاع الصحي ،من خلال طرح البرامج المتخصصة التي يتطلبها هذا القطاع. من جانبه ذكر بن دراي تخصص الخدمات الطبية الطارئة من التخصصات المهمة والنادرة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل ورؤية المؤسسة الرامية إلى تقديم خدمات إسعاف عالية الجودة وتعزيز التوطين في مهنة الإسعاف ما يؤكد الدور المهم الذي تؤديه كليات التقنية العليا في رفد المجتمع بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الطب الطارئ والإسعاف.