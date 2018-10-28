34 رجل أعمال و51 مؤسسة خاصة يدعمون «صندوق الوطن»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مبادرة القطاع الخاص التنموية (صندوق الوطن) عن انضمام رجل الأعمال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، إلى قاعدة الداعمين للصندوق ليصل عددهم إلى 34 رجل أعمال و51 مؤسسة خاصة.

ويعد الصندوق مبادرة مجتمعية أطلقت من قبل رجال أعمال إماراتيين ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، مهمته تمكين مواطني الدولة والمجتمع الإماراتي من المساهمة في تقدم الوطن من خلال إتاحة فرص لهم للنمو والتطور بأقصى طاقاتهم، وذلك بالعمل حسب توجهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ومؤسس مبادرة بيرل: «يشرفني الانضمام إلى ثلة من قيادات القطاع الخاص ومؤسساته الذين بادروا بدعم صندوق الوطن الذي يشكل نموذجاً يحتذى به للعمل التعاوني المشترك في القطاع الخاص الهادف لدفع عجلة التنمية وبناء اقتصاد معرفي مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة في ما يتماشى مع الأهداف التي رسمتها القيادة الرشيدة».

وبهذه المناسبة أثنى مجلس إدارة صندوق الوطن على الدعم السخي الذي يعكس المسؤولية المجتمعية التي يتحلى بها رجال الأعمال والمجتمع الإماراتي عموماً، كما أعرب مجلس إدارة الصندوق عن جزيل شكره إلى بدر جعفر على مساهمته في دعم الصندوق، متوجهاً بالشكر أيضاً إلى جميع الجهات الداعمة والتي تعكس وحدة وتلاحم أفراد المجتمع.

وتجاوز إجمالي المساهمات التي تلقاها الصندوق منذ تأسسيه 700 مليون، وتشكل حوالي 70 % من النسبة التي يستهدفها الصندوق والبالغة مليار درهم بحلول عام 2020.