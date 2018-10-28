ضابط بشرطة دبي ضمن «برنامج الزمالة لتحالف الحضارات»

المصدر: دبي - البيان

شارك الملازم أول المهندس خليفة الروم، أمين عام مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، في برنامج الزمالة التابع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والذي يقام سنوياً باختيار 12 من القادة الشباب عن منطقة الشرق الأوسط، ومثلهم عن منطقة أوروبا وأميركا الشمالية.

وأوضح الملازم أول خليفة الروم، أن برنامج الزمالة السنوي يهدف إلى خلق حالة من الانصهار الثقافي والفكري والإنساني بين الشباب المشاركين من مختلف دول العالم، وإثراء تجربتهم المعرفية، وبناء جسور بينهم للتفاعل والمشاركة حول تجاربهم الخاصة بذات المجال، مضيفاً أن هذا العام جاء البرنامج ليسلط الضوء على أهمية تعزيز تقبل الآخر والتعايش الحضاري وبناء السلام المستدام.

وقال، إنه فخور باختياره هذا العام ليخوض تجربة غنية بالمعرفة والثقافة بدعم ومتابعة من القائد العام، خاصة أن المشاركين يتبادلون مقر إقاماتهم، وتنتقل كل مجموعة بين 3 بلدان يختارها البرنامج لمدة أسبوعين، وقد أثريت تجربتي في الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وإسبانيا، بحيث نجتمع لتبادل الخبرات والتجارب.