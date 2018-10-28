37% ارتفاعاً في سكان دبي نهاراً

المصدر: دبي ــ البيان

دبي مدينة استثنائية في كل شيء، ما يجعل لها خصوصيات كثيرة، تميزها عن باقي المدن، ومن أبرز هذه الخصوصيات، طبيعتها الديناميكية، التي يعززها كون دبي مركزاً اقتصادياً وسياحياً عالمياً، الأمر الذي يسهم في ارتفاع عدد الأفراد الموجودين فيها خلال ساعات النهار بشكل ملحوظ، مقارنة بعدد القاطنين فيها.

وتمثل زيادة الموجودين في دبي خلال ساعات الذروة نحو 37 % من سكان الإمارة، وفقاً لما أعلنه مركز دبي للإحصاء، وهي في حد ذاتها نسبة زيادة استثنائية، إذ بلغ تعداد سكان الإمارة 3 ملايين و136 ألفاً و400 نسمة مع نهاية الربع الثالث من 2018، بينما يصل إلى 4 ملايين و291 ألفاً و400 فرد نهاراً، حيث يضاف إلى السكان المقيمين إقامة معتادة نحو مليون و155 ألف فرد يوجدون في الإمارة بشكل مؤقت، لغايات العمل أو السياحة في معظم الحالات.

كما بلغت الزيادة في تعداد السكان، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، 232 ألفاً و400 نسمة، بنمو 7.7 %، منها 1.1 % الزيادة الطبيعية، و6.6 % صافي زيادة القادمين للإمارة، الأمر الذي يشير إلى كون دبي مدينة اقتصادية عالمية جاذبة للمستثمرين والخبرات.

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