«الصحة» تنظم برنامج «خبراء القلب» لطلبة المدارس

المصدر: دبي - وام

أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحلقة الثانية من برنامج «خبراء القلب»، الذي تم إطلاقه في شهر مايو الماضي كمرحلة تجريبية في مدرسة المواكب بمنطقة البرشاء في دبي، ويستهدف اختيار فريق من الطلبة ليكونوا سفراء توعية في مدرستهم وأحيائهم السكنية، وذلك من خلال التنظيم والمشاركة في الفعاليات والاستشارات التي تهدف إلى تعزيز بيئة داعمة لصحة القلب والشرايين.

وتتضمن أجندة التدريب التعرف إلى صحة القلب وعوامل الاختطار، وتفعيل دور المراهقين في تعزيز ‏صحة القلب داخل المدارس والأحياء السكنية والاستجابة لحالات الطوارئ يقوم بتقديمها طبيب استشاري في أمراض القلب والشرايين للأطفال من مستشفى القاسمي ‏للنساء والولادة والأطفال بالشارقة ومدرب من مركز التدريب والتطوير التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع ومدرب من مؤسسة ‏دبي لخدمات الإسعاف.‏

وأكد الدكتور يوسف السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات رئيس الفريق التنفيذي لمؤشرات وفيات أمراض القلب والشرايين والسرطان، أن البرنامج يندرج تحت مظلة مبادرات الخطة التشغيلية لتحقيق المؤشر الوطني الخاص بتخفيض نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين.