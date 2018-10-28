«الوقاية والسلامة بالشارقة» تعقد برنامجاً توعوياً لمرافقي كبار المواطنين

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة برنامجاً توعوياً بعنوان «مهارات وفنون التعامل مع كبار المواطنين في (المنزل - الطوارئ)»، وذلك في مجلس ضاحية مويلح، حيث هدف البرنامج التوعوي إلى تعريف فئة الموظفين بالإمارة ومرافقي كبار المواطنين وكل من يهتم بهم، بالأساليب الصحيحة للتعامل معهم خلال الممارسات اليومية في المنزل، أو في حال حدوث أي طارئ.

وتناول البرنامج التوعوي المتغيرات التي يتعرض لها كبار المواطنين، وقد تم الاطلاع على بعض الإحصاءات والأرقام ذات الدلالة، إضافة إلى التعرف على طرق وأساسيات رعايتهم في المنزل، والسعي إلى تسخير كل ما هو من حولهم لراحتهم، وتوفير جميع المتطلبات التي من شأنها تسهيل الحياة لهم.