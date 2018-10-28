الخدمات الرقمية تستحوذ على 84 % في بلدية مدينة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين على استخدام منصة الخدمات الرقمية (سمارت هب)، مشيرة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لنجاح خطوات التحول الرقمي وتتابع إطلاق الخدمات الرقمية بشكل منهجي ومدروس أثمر تحولاً كبيراً في فلسفة الأداء وإقبالاً على الاستفادة من سهولة ومرونة الخدمات الرقمية.

ونوهت بأن الأسبوع الأول والثاني من أكتوبر الجاري شهدا ارتفاعاً كبيراً في نسبة استخدام الخدمات الرقمية على المنصة الذكية (سمارت هب)، حيث بلغت نسبة الخدمات الرقمية أكثر من 84% في حين انخفضت نسبة الخدمات التقليدية إلى ما دون 16%.

وأوضحت البلدية على سبيل المقارنة الحسابية أن الأسابيع الثلاثة الأخيرة من سبتمبر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في العمليات والخدمات المقدمة عبر منصة (سمارت هب) الذكية، حيث شهد الأسبوع الثاني من سبتمبر تسجيل 1.459 متعاملاً في المنصة.

أما المعاملات المقدمة على الكاونترات في مراكز خدمة المتعاملين فبلغت 1.532 بينما وصل عدد المعاملات المنجزة عن طريق المنصة الذكية (سمارت هب) إلى 1.981 معاملة، وفي الأسبوع الثالث من سبتمبر ارتفع عدد المسجلين ليصل إلى 1.816 متعاملاً، وعدد المعاملات التقليدية تراجع إلى 948 معاملة.

بينما ارتفعت المعاملات الرقمية إلى 2.407 معاملات، أما الأسبوع الرابع من سبتمبر فبلغ عدد المسجلين 1.859 متعاملاً، ووصل عدد المعاملات عبر مراكز خدمة المتعاملين إلى 1.062 معاملة، بينما حققت الخدمات الرقمية ارتفاعاً ملحوظاً إذ بلغت خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر 2.805 معاملات.

ويظهر تحليل النتائج لحركة المعاملات ارتفاع الاستخدام الرقمي للخدمات من قبل المتعاملين، وكذلك ارتفاع عدد المسجلين، وانخفاض عدد المعاملات المقدمة عبر مراكز خدمة المتعاملين التقليدية، وقد بلغت نسبة استخدام المنصة الذكية 67% خلال الفترة المذكورة، بينما بلغت نسبة استخدام مراكز الخدمات التقليدية 33%.