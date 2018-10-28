1400 جلسة علاج حيوي للأورام أجراها «خليفة التخصصي» منذ 2015

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أجرى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، إحدى مبادرات رئيس الدولة، نحو 1400 جلسة علاج حيوي ومناعي لمرضى الأورام منذ افتتاحه في عام 2015 فيما أجرى نحو 430 جلسة منذ بداية العام الجاري.

وأكد الدكتور انطايك لي رئيس مركز طب وجراحة الأورام في المستشفى أن العلاج المناعي يعد أحد أهم أنواع العلاجات التي يوفرها المستشفى لمرضى الأورام من خلال حقن ذكية ومبتكرة تعمل على تحفيز الجهاز المناعي في الجسم وتمكينه من التعرف على الخلايا السرطانية للقضاء عليها.

وأضاف خلال مؤتمر «آخر مستجدات العلاج المناعي» الذي عقده المستشفى في فندق هلتون الحمراء على مدى يومين بحضور أكثر من 200 اختصاصي من كوادر طبية وتمريضية وفنية من المستشفى ومن مستشفيات حكومية وخاصة في الدولة، أن المستشفى دشن خدمة العلاج المناعي من خلال حقن ذكية مبتكرة لعلاج أنواع مختلفة من الأورام.

وأكد الدكتور حسان جعفر استشاري أورام السرطان في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي رأس الخيمة: أن المستشفى طور خدماته ليتمكن من إضافة وسائل جديدة إلى عملياته الجراحية للحد من الألم من خلال استئصال الأورام بدون جراحة.