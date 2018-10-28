«الصحة» تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين خلال نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تفاصيل برنامج الأطباء الزائرين لشهر نوفمبر المقبل لتقديم خدماتهم الطبية في مستشفيات القاسمي والكويت وخورفكان وكلباء بالشارقة، وصقر وشعم ودبا بالفجيرة، وعبيد الله برأس الخيمة.

وسيقدم الأطباء الزائرون خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى في مجالات أمراض القلب والنساء والولادة وجراحة العظام للأطفال وأمراض الأعصاب للأطفال والطب النفسي والغدد الصماء وجراحة العمود الفقري وأمراض الجهاز الهضمي وجراحة السمنة وأمراض القلب التداخلية وأمراض القلب للأطفال والدم للأطفال وجراحة العظام وعلاج النطق.