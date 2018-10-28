«كهرباء الشارقة» تدشّن احتفالاتها بيوم العلم بحملة «عبر عن وفائك»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة للعام الرابع على التوالي حملة «عبر عن وفائك»، وذلك تزامناً مع الاحتفالات بيوم العلم، وتأتي هذا العام تحت شعار «في القلب زايد»، لتحمل رسالة شكر وعرفان لباني الدولة ومؤسس مسيرتها الرائدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسالة شكر وتقدير للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة لتوفير الرفاهية والسعادة والأمن والأمان في الدولة.

دشن الحملة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ومحمد أحمد بن فهد رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد للبيئة وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين بالهيئة، وتضمنت فعاليات الحملة التوقيع الإلكتروني للتضامن مع شعار الحملة، وتنظيم عدد من الفعاليات التي ترسّخ قيم الهوية الوطنية والانتماء.