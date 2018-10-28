مناقشة تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحــث الجـــنائي في شرطة دبي، اجتماعاً لتقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الربع الثالث من العام الجاري. حيث ثمن الجهود التي تقوم بها الإدارة في حفظ الأمن والأمان وبذل كل ما هو غالٍ ونفيس، وتأدية الرسالة الأمنــية على أكمل وجه، وفق منظومة أمنية متكاملة لتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين والمــقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وأكد المنصوري أن جاهزية الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وفرقها الميدانية تمنحها مقدرة للتعامل مع جميع الأحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية، وتمكن فرق العمل من القبض على كل من تســول له نفسه العبث أو الإخلال بالأمن.