«الشارقة للعمل التطوعي» تبحث التعاون مع دائرة التعليم بأبوظبي

المصدر: الشارقة - وام

استقبلت جائزة الشارقة للعمل التطوعي وفداً من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في زيارة تهدف إلى إجراء مقارنة معيارية، والاطلاع على أفضل الممارسات التي تتبعها الجائزة، وكذلك التعرف إلى آليات تنفيذ البرامج ومعايير تقييم الأعمال التطوعية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بين «الجائزة» ومختلف المؤسسات والجهات الحكومية.

وأكدت فاطمة موسى البلوشي المديرة التنفيذية للجائزة، أن الجائزة ترحب وتفتح أبوابها لجميع الجهات بالدولة للتعرف إلى خبرتها في هذا المجال؛ كونها رائدة في مجالها والأولى على مستوى الدولة وعلى مستوى الوطن العربي، مؤكدة أن الجائزة تشجع وتحفز على ظهور جوائز ومبادرات تدعم العمل التطوعي في الدولة، مما يسهم في مواكبة وتطلعات رؤية قيادتنا الرشيدة في نهجها نحو تعزيز العمل التطوعي لدى الأفراد والمؤسسات.

من جهتها، أشارت رئيسة الوفد الزائر هند الحامد رئيسة قسم الجودة والتميز إلى أن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تسعى دوماً إلى تطوير خدماتها التعليمية وأنشطتها المجتمعية وفق أفضل الممارسات.