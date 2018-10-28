شرطة أبوظبي تشارك في أسبوع الصحة المهنية والبيئة

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي في أسبوع «الصحة المهنية والبيئة»، الذي أطلقته موانئ أبوظبي في محطة أبوظبي للسفن السياحية بميناء زايد، ويأتي ترسيخاً لمفهوم المسؤولية المجتمعية المؤسسية، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية الصحة والسلامة والبيئة، ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة 2000 شخص.

وأوضح الرائد مقبل العامري رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية، أن المشاركة تأتي في إطار تبادل الخبرات وتشجيع المشاركة المجتمعية، والتعاون في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أنه تم توزيع نشرات إرشادية وكتيبات توعوية متنوعة. وأشاد بالجهود المتميزة التي يقوم بها أعضاء «كلنا شرطة» ونجاحهم في تحقيق أهداف المبادرة، باعتبارهم شركاء أساسيين في الحفاظ على مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.