شرطة الشارقة تشارك في مبادرة «علمني زايد» الرقمية

المصدر: الشارقة- وام

شاركت شرطة الشارقة في مبادرة «علمني زايد» الرقمية، التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تزامناً مع عام زايد، واحتفاء بالقائد المؤسس، وإبراز القيم النبيلة السامية التي تحلى بها، طيب الله ثراه، وتوارثتها الأجيال، والتي أتاحت من خلالها وزارة الداخلية الفرصة لمنتسبيها للتعبير برسائل إلكترونية عن الاحتفاء بالقائد المؤسس.

ودون اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة على اللوحة الإلكترونية المخصصة لشرطة الشارقة بمقر أكاديمية العلوم الشرطية عبارة أكد فيها معاني الوفاء والمحبة التي يكنها أبناء الوطن للقائد المؤسس العظيم زايد، والتزامهم بقيم الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة والإرادة والانتماء للوطن والاستعداد للتضحية من أجله بكل غال ونفيس.