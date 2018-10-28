ورشة للتعريف ببروتوكولات الطوارئ الطبية العالمية

المصدر: دبي- البيان

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة الفرق الطبية الطارئة في مركز التدريب والتطوير بالشارقة بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة والدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث وأوليم نيلسون من منظمة الصحة العالمية.

وتهدف الورشة لتعريف المشاركين بالمبادئ التوجيهية والمعايير والبروتوكولات التي تنطبق على فرق الطوارئ الطبية في جميع أنحاء العالم، وبناء القدرات وتعزيز النظم الصحية من خلال تنسيق نشر فرق طبية مضمونة الجودة في حالات الطوارئ، بالإضافة لدعم الدولة في تنفيذ مبادرة الفرق الطبية الطارئة (EMT) وتدريبها على الاستجابة السريعة لمختلف سيناريوهات الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأشار الدرمكي في كلمته إلى نجاح دولة الإمارات في تعزيز الإمكانيات لإدارة ومواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث في إطار حرصها على الأداء المتميز المبني على التخطيط واتباع أفضل الممارسات العالمية في الحالات الطارئة.

من جانبه أكد الزرعوني أهمية الورشة التدريبية في إطار إعداد فرق وطنية من مختلف القطاعات والجهات الصحية لتنسيق جهود الاستعداد في الحالات الطارئة وإدارة عمليات الاستجابة الميدانية.